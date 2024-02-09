Сульженко Федот Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сульженко
- Имя
- Федот
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11647. СУЛЬЖЕНКО, ФЕДОТЪ СТЕПАновъ, 39 л. К. Кіевск. у., Бышевск. в., с. Новоселки; — Кіевск. О. С., 18 Сент. 910, 1 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., 13, 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Нояб. 910.
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