Бурловкин Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурловкин Константин Андреевич

Бурловкин Константин Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурловкин
Имя
Константин
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
03 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1431. БУРЛОВКИН, КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Перяславск. у., Елизаровск. в., д. Аламова; — Н. С. 2 отд. Пресненск. р. г. Москвы. Спекуляц. лиш. св. 1 г., с зач. 11 д. пр. з. Исп. 3 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close