Бурловкин Константин Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурловкин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1431. БУРЛОВКИН, КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Перяславск. у., Елизаровск. в., д. Аламова; — Н. С. 2 отд. Пресненск. р. г. Москвы. Спекуляц. лиш. св. 1 г., с зач. 11 д. пр. з. Исп. 3 марта 920.
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