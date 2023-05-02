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Полилов Георгий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полилов
Имя
Георгий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
27793. ПОЛИЛОВ, ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. г. Карачева; — Н. С. 4 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 16 апр. 920. | 913 123431 11 и 169 М.

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