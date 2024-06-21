Велесюк Даниил Венедиктов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Велесюк
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Венедиктов
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47810. ВЕЛЕСЮКЪ, ДАНІИЛЪ ВЕНЕДИКТОВЪ, 26 л. К. Пинск. у., Кожанъ-Городецк. в., с. Вичина; — З. Н. 3 уч. Пинск. у., 11 Сент. 910, 155 и 158¹ М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ сего же числа 155 и 158¹ М., тюр. 1 м. ), тюр. 2 м. Исп. 11 Сент. 910. 47811. ВЕЛИЖЕНКОВЪ, КИПРІАНЪ ПОліектовъ, 21 г. Мщ. г. Хотина, рд. въ с. Грубнѣ, Бричанск. в., Хотин. у.; — З. Н. 5 уч. Хотин. у., 2 Іюля 910, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Февр. 911.
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