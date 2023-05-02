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Абдулманнянов Фаррахитдин Хисамитдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдулманнянов
Имя
Фаррахитдин
Отчество
Хисамитдинов
Дата исполнения приговора
11 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129238. АБДУЛМАННЯНОВЪ, ФАРРАхитдинъ Хисамитдиновъ. Лиш. ос. пр. изъ башк. Стерлитамакск. у., Бегеняшъ-Абукановск. в., д. Нижнихъ-Услъ, 27 л.; — Стерлитамакск. У. С., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Іюля 909. | 10 Февр. 900 г. Уфимск. О. С. по 1643 У.—арест. отд. 1½ г.

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