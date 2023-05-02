Хуцистов Ципо Хатахцкоев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хуцистов
- Имя
- Ципо
- Отчество
- Хатахцкоев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140928. ХУЦИСТОВЪ, ЦИПО ХАТАХЦКОЕВЪ. Под. с., жит. с. Заманкула, Владикавказск. окр., 18 л.; — М. С. 4 уч. Владикавказск. окр. 5 Іюня 908, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Нояб. 909.
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