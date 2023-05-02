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Антонов Иля Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Иля
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
07 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
377. АНТОНОВ ИЛЯ ИЛЬИЧ, 24 л., Рязанск. г., г. Зарайска. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 7/ѴІІ—26.

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