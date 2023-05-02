Новиков Федор Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8492. Новиков Федор Александров., 18 л., Угличск. у. Родищевской в., д. Селихово. Н. С. 5 п. Угличского у. Ст. ст. 2 ч. 74, 1 ч. 82, л. с. 2 г., п. п. 3 г. 26 июня 927.
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