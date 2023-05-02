Поддубный Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поддубный
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3251. ПОДДУБНЫЙ, АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Ейск. отд., ст. Камышеватской;—-Н. С. 2 уч. Ейск. отд. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. в феврале 922.
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