Ермаков Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145729. ЕРМАКОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Землянск. у., Краснохолмск. в., с. Быкова, 27 л., рд. въ г. Воронежѣ; — Воронежск. О. С. 3 Сент. 909, 114, 134, 135, 152, 1629, 1632, 2 ч. 1655, 9 и 2 ч. 1655 У., каторж. раб. 13 л. Исп. 7 Нояб. 909. | 905 80510 1655 У. | 904 32266 1655 У. | 902 96187 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 82483. | 900 78775 1655 У. | 99 2308 169 М. | 900 2221 170 М.
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