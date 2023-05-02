Багиянц Амбарцум Казаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багиянц
- Имя
- Амбарцум
- Отчество
- Казаров
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45041. БАГІЯНЦЪ, АМБАРЦУМЪ КАЗАровъ. К. Елисаветпольск. г., с. Кущей, 39 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 2 ч. 1459 и 1 ч. 1634 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 8 Іюня 905.
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