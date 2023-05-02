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Балакер Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балакер
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
431. БАЛАКЕР, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 56 л. Гр. Пружанск. у., Муравьевск. в., д. Столпов; — Н. С. Бутырск. уч. г. Москвы. Кража, прин. раб. 8 м. Исп. 6 июня 919.

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