Елисеев Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елисеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82193. ЕЛИСѢЕВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Шишихинъ), 22 л. К. Кашинск. у., Елисеевск. в., д. Строхинова; — Ярослав. О. С., 26 Янв. 911, 114, 152, 152¹, 1647, 2 ч. 1654¹, 3 ч. 1655 и 1659 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Ярославск. у. отъ 29 Марта 910 г. (1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. и 2 м.), арест. отд. 6 л., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 12 Мая 911.
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