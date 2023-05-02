Ряшенцев Алексей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ряшенцев
- Имя
- Алексей
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18723. РЯШЕНЦЕВ, АЛЕКСЕЙ, 28 л. Гр. Бузулукск. у., Михайловск. в. и с.; — П. С. штаба-Гурупепучасти. Прест. по должн., лиш. св. 1 г., в т. ч. 4 м., условно. Исп. 5 дек. 920.
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