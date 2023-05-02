Валуйская Татьяна Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валуйская
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45620. ВАЛУЙСКАЯ, ТАТЬЯНА ПАВЛОВА. К., 16 л. и 8 м., рд. Корочан. у., Пригородной в., въ с. Бехтѣевкѣ; — У. Чл. О. С., по Корочан. у., 6, 11, 169 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 2 Апр. 905.
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