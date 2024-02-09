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Павленко Яков Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павленко
Имя
Яков
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
14 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
49428. ПАВЛЕНКО, ЯКОВЪ АНТОНОВЪ. К. Остерск. у., Гоголевск. в., с. Красиловки, 27 л.; — 3. К 4 уч. Остерск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Мая 905.

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