Павленко Яков Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павленко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49428. ПАВЛЕНКО, ЯКОВЪ АНТОНОВЪ. К. Остерск. у., Гоголевск. в., с. Красиловки, 27 л.; — 3. К 4 уч. Остерск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Мая 905.
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