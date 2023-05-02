Малюшкин Ксистантин Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малюшкин
- Имя
- Ксистантин
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8918. Малюшкин Ксистантин Петрович, 30 л., Самарск. у., Екатериновск. в. и с. Н. С. 3 р. г. Самары. Ст. ст. 187, 189, лиш. св. 1 г. 9 м. П. в. з. с. 12 апр. 926.
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