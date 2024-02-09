Арифуллин Якуп
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арифуллин
- Имя
- Якуп
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44941. АРИФУЛЛИНЪ, ЯКУПЪ. К. Сергач. у., Ендовищенск. в., д. Ключища, 24 л.; — М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Іюня 905.
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