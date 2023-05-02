Ножичков Андрей Станиславович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ножичков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Станиславович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6065. НОЖИЧКОВ, АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 19 л. Гр. Крапивенск. у., Краснинск, в.;—Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 15 марта 921.
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