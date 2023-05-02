Пупков Дмитрий Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пупков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10054. Пупков Дмитрий Абрамов., 30 л., Рязанск. г., Раненбургск. у., д. Татищево. Н. С. 3 уч. Моршанск. у. Ст. 180 п. "б" (ст. р.), л. с. 1 г. 25 янв. 927.
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