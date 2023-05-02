Гавриильев Давид Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавриильев
- Имя
- Давид
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3640. Гавриильев Давид Петрович, 50 л., Якутск. окр., Восточно-Кангаласск. улуса, Амгинского наслега. Н. С. 8 уч. Якутск. окр. Ст. ст. 88, 108, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8 янв. 926.
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