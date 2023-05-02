Кибаленко Емельян Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кибаленко
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39460. КИБАЛЕНКО, ЕМЕЛЬЯНЪ ФЕДОровъ (онъ же Кибальный). Лиш. ос. пр. изъ к. Липовецк. у., в. и м. Монастырище, 23 л.; — Уманск. О. С., 134, 148 и 1 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 9266. | 907 32150 169 М. | 906 19264 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 7 9301
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