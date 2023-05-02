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Попов Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
10622. Попов Николай Васильевич, 14 л., Тамбовск. г., Моршанск. у. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. "а", 183, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 29 окт. 926.

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