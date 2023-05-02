Ветров Виктор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ветров
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45916. ВѢТРОВЪ, ВИКТОРЪ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Севастополя, 33 л.; — Симферопольск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1160 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 3 Мая 905.
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