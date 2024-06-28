Бондаренко Семен Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45359. БОНДАРЕНКО, СЕМЕНЪ ФЕДОровъ. К. Стародуб. у., Лыщичск. в., с. Рюхова, 20 л.; — З. Н. 1 уч. Стародуб. у., 169 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 4 Іюня 905.
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