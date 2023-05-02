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Нарущик Иосель Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нарущик
Имя
Иосель
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
96996. НАРУЩИКЪ, ІОСЕЛЬ АБРАмовъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Каменецъ-Литовска, Брестск. у., рд. въ г. Брестъ-Литовскѣ; — Луцк. О. С., 16 Мая 911, 121, 124 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Іюня 911. | 905 41672 1484 У.

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