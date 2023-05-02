Абыл-Ходшаев Турсун Ходша
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абыл-Ходшаев
- Имя
- Турсун
- Отчество
- Ходша
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 2
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25. Абыл-Ходшаев Турсун Ходша, 38 л., Кара-Калпакск. обл., Чимбайск. окр. и в., аула 2. Кара-Калпакск. Облсуд. Ст. ст. 2 ч. 112, 114, 115, 117, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ІХ—26.
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