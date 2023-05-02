Вейнберг Тодор Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вейнберг
- Имя
- Тодор
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45702. ВЕЙНБЕРГЪ, ТОДОРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Рижск. у., Шлокск. в., 28 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 3 уч. Газенп.-Гробин. окр. (въ 3 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 8 Апр. 905. | 904 71479 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 12245. | 903 46583 169 М.
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