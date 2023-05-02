Вейнберг Тодор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВейнберг Тодор Андреев

Вейнберг Тодор Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вейнберг
Имя
Тодор
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45702. ВЕЙНБЕРГЪ, ТОДОРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Рижск. у., Шлокск. в., 28 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 3 уч. Газенп.-Гробин. окр. (въ 3 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 8 Апр. 905. | 904 71479 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 12245. | 903 46583 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close