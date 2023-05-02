Гедговд Екатерина Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гедговд
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46010. ГЕДГОВДЪ, ЕКАТЕРИНА АНТОнова. Лиш. ос. пр. изъ к. Тельшев. у., Гинтелишск. в., 40 л., рд. т. же у., въ м. Плотеляхъ; — Ковенск. О. С., (въ 7 р.), 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 29 Марта 905. | 903 76672 169 М. | 902 11684 169 М.
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