Кирьянов Василий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирьянов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103609. КИРЬЯНОВЪ, ВАСИЛІЙ ДАНИловъ, 29 л. Мщ. г. Кунгура; — Пермск. О. С., 9 Іюня 911, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Іюля 911. | 908 85997 169 М. | 95 50745 1655 У. | 900 58102 169 М. | 95 25661 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.