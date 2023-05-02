Ансон Вильгельм Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ансон
- Имя
- Вильгельм
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35248. АНСОНЪ, ВИЛЬГЕЛЬМЪ ПЕТровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рижск. у., Саласпильск. в., 24 л.; — СПБ. С. П., 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У. по сов. съ приг. сей П. отъ 2 Апр. 907 г. (560 У., арест. отд. 2 г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Іюня 908 г., счит. ср. съ 4 Іюля 907. | 903 53879 1654 У. | 901 25637 1642 У.
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