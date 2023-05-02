Алдатов Василий Платонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алдатов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Платонович
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 362. Алдатов Василий Платонович, 19 л., Свободненск. у., Зейск. р., и г. Н. С. 5 уч. Свободненск. у. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 4 апреля 926.
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