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Наумов Александр Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наумов
Имя
Александр
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
19 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
43405. НАУМОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ (ФОМА) Іосифовъ (Семеновъ) (онъ же Казакъ). К. Бѣлосток. у., Ясворск. в., с. Вроцини, 22 л.; — М. С. 2 уч. Луцк. окр., 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 79878, тюр. 5 м. Исп. 19 Марта 907. | 906 5336 169 М.

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