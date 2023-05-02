Мурыгин Степан Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мурыгин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4907. Мурыгин Степан Михайлович, 43 л. Гр. Красноярск, у., Могибинск. в., д. Васильева;—Астраханск. Ревтриб. Контр-революц. действия, лиш. св. 3 г., по амнист. от 5 нояб. 919 г. приг. прим, условно.
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