Афанасьев Василий Климентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Климентьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1126. Афанасьев Василий Климентьевич, 19 л., г. Ново-Сибирска. Н. С. 2 уч. Ново-Сибирск. окр. Ст. 176, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 10 нояб. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.