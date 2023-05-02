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Лаптев Алексей Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаптев
Имя
Алексей
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
__ январь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
4585. ЛАПТЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Мышкин. у., в. и д. Платуновой, 26 л.; — Москов. Ст. М. С. Симонов. уч., 16, 169 и 172 М. (кража и покуш.), тюр. 4 м. Исп. 5 Янв. 907. 

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