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Андриевский Викентий Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андриевский
Имя
Викентий
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
20 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129509. Андріевскій, викентій Кузьминъ. Мщ. г. Якобштадта, 23 л., рд. Двинск. у., Борковск. в., въ с. Лючкинѣ; — СПБ. Уѣздн. М. С. 4 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Іюня 909.

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