Андриевский Викентий Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андриевский
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129509. Андріевскій, викентій Кузьминъ. Мщ. г. Якобштадта, 23 л., рд. Двинск. у., Борковск. в., въ с. Лючкинѣ; — СПБ. Уѣздн. М. С. 4 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Іюня 909.
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