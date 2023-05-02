Николаев Николай Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5995. НИКОЛАЕВ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ, 27 л. Гр. Опочецк. у., Красаогородск. в., д. Ситникова;—Н. С. 5 уч. Осинск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 18 февр. 921.
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