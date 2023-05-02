Хвесюк Филипп Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвесюк
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 319
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46385. ХВЕСЮКЪ, ФИЛИППЪ СТЕПАновъ. К., 18 л., рд. Брестск. у., Каменецъ-Литовск. в., въ предмѣстьи Замостьѣ; — З. Н. 5 уч. Брестск. у., 169 М., тюр. 2 м. Исп. 8 Янв. 907. | 905 92827 1647 У.
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