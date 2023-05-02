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Антонов Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
44911. АНТОНОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Ивановъ). Мщ. сл. Самойловки, Балашовск. у., 24 л.; — Саратов. О. С. (во 2 р.), 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 21 Мая 905. | 903 22293 170¹ М.

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