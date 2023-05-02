Смирнов Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 329
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87742. СМИРНОВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВЛОВЪ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Тверск. у., Быковск. в., д. Матвѣевской; — Тверск. О. С., 23 Мая 911, 133, 152¹ и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ., по приг. 3. Н. 1 уч. Тверск. у. отъ 20 Нояб. 910 г. (63 М., арестъ 1 м.), арест. отд. 2½ г. и 10 дн., съ зач. 3 м. и 23 дн. предв. заключ. Исп. 21 Іюня 911. | 907 45241 2 ч. 1655 У. | 900 54797 169 М. | 905 57655 1647 У. | 95 41619 169 М. | 902 69396 225 У. | 95 59797 49 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.