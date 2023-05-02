Шилкин Владимир Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шилкин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8226. ШИЛКИН, ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, 47 л. Гр. Алатырск. у., Чеберчинск. в., с. Николаевки; - Н. С. 7 уч. Алатырск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 9 дек. 919.
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