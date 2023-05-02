Бозин Василий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бозин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45328. БОЗИНЪ, ВАСИЛІЙ МИХАЙЛОВЪ. Мщ. г. Путивля, 42 л.; — У. Чл. О. С., по Путивльск. у. (въ 3 р.), 14, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 27 Мая 905.
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