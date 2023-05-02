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Басаликова Татьяна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басаликова
Имя
Татьяна
Дата исполнения приговора
04 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
46796. БАСАЛИКОВА, ТАТЬЯНА (она же Баселикова) (внѣбр.), 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Полтав. у., Байракск. в., х. Глобовки, рд. т. же у., Диканьск. в., въ с. Каменкѣ; — Полтав. О. С., 12 Февр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 4 Марта 911. 909 129907 2 ч. 1655 У. 908 138679 170¹ М. | 906 60599 169 М. 172 М.

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