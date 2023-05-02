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Александров Сергей Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Сергей
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
19 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
22186. АЛЕКСАНДРОВЪ, СЕРГѢЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. СПБ. у., в. и д. Полюстрова, 17 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Марта 907.

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