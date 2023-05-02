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Феоктистов Илья Сисоев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феоктистов
Имя
Илья
Отчество
Сисоев
Дата исполнения приговора
06 август 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
12958. Феоктистов Илья Сисоев., 24 л., г. Уфы. Н. С. 4 уч. г. Уфы. Ст. 2 ч. 74, л. с. 1 г. 6 авг. 927.

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