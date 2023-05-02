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Мирошкин Илья Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мирошкин
Имя
Илья
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
48817. МИРОШКИНЪ, ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Мценск. у., Троицк. в., д. Плаутиной, 50 л.; — Орлов. О. С., 1 ч. 1647 У. и по сов. съ приг. 3. Н. 2 уч. Мценск. у. отъ 12 Февр. 905 г., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Мая 905.

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