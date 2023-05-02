Мирошкин Илья Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мирошкин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48817. МИРОШКИНЪ, ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Мценск. у., Троицк. в., д. Плаутиной, 50 л.; — Орлов. О. С., 1 ч. 1647 У. и по сов. съ приг. 3. Н. 2 уч. Мценск. у. отъ 12 Февр. 905 г., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Мая 905.
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