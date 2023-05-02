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Шишков Максим Арсеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишков
Имя
Максим
Отчество
Арсеньевич
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8268. ШИШКОВ, МАКСИМ АРСЕНЬЕВИЧ, 28 Л. Гр. Старицк. у., Емельяновск. в., д. Опухлицы; - Н. С. 2 отд. Петергофско-Нарвск. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 3 окт. 919.

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