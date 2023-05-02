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Азаров Андрей Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азаров
Имя
Андрей
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
12 май 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
28. АЗАРОВ, АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 20 л. Гр. Фатежск. у., Смородинск. в., с. Станового;— Р. В. Т. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Хищение, лиш. св. 1½ г. Исп. 12 мая 922.

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