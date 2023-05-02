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Шувалов Платон Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шувалов
Имя
Платон
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
10 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30615. ШУВАЛОВ, ПЛАТОН СЕМЕНОВИЧ, 21 г. Гр. Городокск. у., Дубокрайск. в., д. Филимонова; — П. С. 151 отд. стр. б-на В. Вохр. Халатн. отн. к. службе, лиш. св. 6 м. Исп. 10 июня 920.

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